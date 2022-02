Intesa con Demanio per valorizzazione beni a Portoferraio

(ANSA) - PORTOFERRAIO (LIVORNO), 14 FEB - Un percorso di valorizzazione dei beni Forte Falcone, Porta a mare e Punta della Linguella, a Portoferraio (Livorno) all'Isola d'Elba, che si concluderà con il trasferimento della proprietà dallo Stato al Comune. Lo prevede un accordo siglato dal segretario regionale della Toscana del Mic Giorgia Muratori, dal direttore dell'Agenzia del Demanio - direzione Toscana e Umbria Stefano Lombardi, dal sindaco di Portoferraio Angelo Zini, e dal Soprintendente per le province di Pisa e Livorno Valerio Tesi.

I tre programmi di valorizzazione, spiega una nota, riguardano beni ricompresi nella progettazione unitaria di Portoferraio, città voluta dal Duca Cosimo I de Medici, nel 1548 quale piazzaforte militare fortificata. Il Forte Falcone facente parte del primo impianto della città cinquecentesca medicea, costituisce uno dei due forti della città. Dalla presa in consegna dell'immobile il Comune di Portoferraio ha eseguito importanti lavori di restauro per destinare alcuni ambienti al Museo della città di Portoferraio. Il programma di valorizzazione nello specifico prevede il completamento opere di restauro e conservazione del forte e del 'cammino di ronda'. Il complesso monumentale di Punta Linguella e Torre del Martello è ubicato sull'istmo di terra bagnato su tre lati che cinge sul lato sud-est la darsena medicea, rappresenta l'icona identitaria della città di Portoferraio. Il complesso è costituito dalla torre del Martello, dal museo archeologico e dai bastioni limitrofi facenti parte del primo impianto della piazzaforte cinquecentesca (1548). Previsto il potenziamento di alcuni servizi, come un bookshop nel museo, l'utilizzo di alcune aree all'interno del perimetro da destinare a concerti e manifestazioni a tema. Porta a Mare è un altro edificio facente parte del circuito fortificato di Portoferraio. Posto al centro della darsena cinquecentesca costituisce la porta d'accesso dal mare al centro antico. Attualmente ospita una sala polifunzionale con funzione di accoglienza e un'attività commerciale, e il programma di valorizzazione intende sviluppare ulteriormente il ruolo di informazione e promozione turistica.

