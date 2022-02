Pesca illegale 6.300 ricci di mare, multa da 12.000 euro

(ANSA) - FOLLONICA (GROSSETO), 12 FEB - Prosegue l'attività della capitaneria di porto - guardia costiera, volta al contrasto della pesca illegale. La notte scorsa i militari di Piombino (Livorno) a seguito di una specifica e costante attività di intelligence, hanno individuato a Senzuno, vicino a Follonica (Grosseto), tre subacquei che pescavano usando bombole.

Nell'occasione è stata contestata la cattura e detenzione illecita di un ingente quantitativo di ricci di mare, circa 6.300 esemplari, per certo destinati - senza alcuna garanzia di tracciabilità commerciale e sanitaria - al mercato della ristorazione in altre regioni d'Italia. Ai due è stata comminata un'ammenda di 12.000 euro per pesca subacquea notturna (la normativa vigente ne consente l'effettuazione solo dall'alba al tramonto); per superamento del limite di 50 ricci a persona e per aver pescato tramite l'ausilio di autorespiratori. Gli echinodermi sono stati sequestrati dai militari e conservati vivi per il successivo rilascio in mare, in attuazione delle norme in materia di tutela delle risorse ittiche e della fauna marina. (ANSA).