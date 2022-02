Fiorentina: Italiano, vinto grazie al coraggio

(ANSA) - BERGAMO, 10 FEB - "L'Atalanta è difficile da affrontare nel suo stadio e l'abbiamo battuta grazie al coraggio. L'avversario? A questo punto sarà forte per forza". E' il commento di Vincenzo Italiano al quarto di finale di Coppa Italia vinto a Bergamo al fotofinish: "L'azione del gol di Milenkovic forse è stata un po' fortunosa, ma abbiamo meritato il passaggio del turno - spiega il tecnico della Fiorentina -.

Siamo partiti forte finendo con la voglia di reagire, segno che la squadra ha carattere e dimostra di essere capace di esprimere qualità. Gli alti e bassi recenti sono pericolosi, ma siamo stati coraggiosi nel cercare di giocare anche in dieci".

Sul doppiettista di giornata, un elogio: "Piatek si sta applicando per entrare nei nostri meccanismi e lo si vede da come si muove in campo, rigori a parte - chiude Italiano -. Un ragazzo straordinario e disponibile, che collabora coi compagni ed è sicuramente in crescita". (ANSA).