Eolico: sì Regione Toscana a nuovo impianto Mugello da 30 Mw

(ANSA) - FIRENZE, 10 FEB - Via libera dalla Regione Toscana a un atto (provvedimento autorizzatorio unico regionale) relativo a un nuovo impianto eolico denominato Monte Giogo di Villore, in Mugello, che prevede la realizzazione di sette aerogeneratori di altezza massima pari a 99 metri dalla base ed una potenza complessiva pari a 29,6 Mw a Vicchio e Dicomano. Per le opere accessorie sono interessati anche i vicini comuni di Rufina e San Godenzo. La decisione è della giunta regionale che ha approvato una delibera presentata dall'assessoressa all'ambiente Monia Monni. "L'impianto - spiega Monni - genererà almeno 80 milioni di Kwh annui e consentirà di soddisfare il fabbisogno di energia elettrica di circa 100.000 persone, molte di più di quelle che vivono nel Mugello che conta circa 64 mila abitanti", "inoltre contribuirà a tagliare le emissioni di Co2 di circa 40.000 tonnellate l'anno". (ANSA).