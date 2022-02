Coppa Italia: 3-2 all'Atalanta, Fiorentina in semifinale

(ANSA) - BEEGAMO, 10 FEB - La Fiorentina si è qualificata alle semifinali di Coppa Italia battendo 3-2 l'Atalanta (1-1) a Bergamo. Ad attendere i viola la vincente tra Juventus e Sassuolo.

Per la Fiorentina doppietta di Piatek (9' rig e 71') e gol decisivo di Milenkovic al 93'. Per i bergamaschi a segno Zappacosta (30') e Boga (56'). Doppio Piatek e due tiri dal dischetto a favore in un quarto di finale al cardiopalmo e a rincorsa, ma alla fine alla Fiorentina per raggiungere le semifinali di Coppa Italia è necessario un acuto di Milenkovic nel recupero del secondo tempo in inferiorità numerica