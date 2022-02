Italiano, noi ingenuità clamorose nella ripresa

(ANSA) - ROMA, 05 FEB - "Non credo che il risultato rispecchi quanto visto sul campo. Abbiamo commesso delle ingenuità clamorose nel secondo tempo. La Lazio è arrivata a questa partita con 15 giorni di preparazione diversa da noi e si è visto. Pazienza adesso si riparte". Così, dai microfoni di Sky Sport, il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano dopo la brutta sconfitta casalinga (0-3) contro la Lazio.

Ades, secondo Italiano, la Viola deve "lavorare cercando di inserire velocemente i nuovi. Dobbiamo dare tempo a loro e analizzare gli errori. Il primo tempo, però, per me rimane ottimo. I nuovi sono arrivati da altri campionati e serve tempo per integrarsi in un gruppo che sta facendo bene". "Serve anche pazienza, ma non troppa - precisa Italiano -, perché i punti dobbiamo farli comunque". Come mai Arthur Cabral subito titolare? "Perché Piatek è stato male e Nico Gonzalez è arrivato solo per la rifinitura . risponde il tecnico della Fiorentina -.

Abbiamo accelerato l'inserimento e nei suoi quattro allenamenti Cabral ha mostrato qualità". (ANSA).