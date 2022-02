Viareggio-Bastia-Viareggio torna 30 anni dopo, sarà a vela

(ANSA) - VIAREGGIO (LUCCA), 04 FEB - Ritorna dopo 30 anni la competizione nautica Viareggio-Bastia-Viareggio (Vbv), ma non sarà più una corsa di motoscafi offshore bensì una regata con barche a vela della categoria Maxi (sopra 18 metri di lunghezza). Il percorso sarà quello classico tra Viareggio, la Corsica e ritorno. La data è 13-16 luglio 2022.

Presentata al Club Nautico Versilia la 'Viareggio-Bastia-Viareggio, Trofeo Angelo Moratti' torna a 60 anni dalla prima edizione e a 30 dall'ultima gara motonautica, che, nata il 14 luglio 1962, per decenni primeggiò nel calendario internazionale come appuntamento di riferimento del Campionato Mondiale Offshore Classe 1. Dalla sua prima edizione il percorso ha sempre previsto la traversata del Tirreno fra Viareggio e Bastia ma questa classica rotta attraverserebbe il Santuario dei Cetacei, pertanto la competizione torna per barche a vela e non natanti a motore.

L'idea di far rinascere la Vbv è venuta a Filippo Terzani, Nicola Minardi de Michetti ed Angelomario Moratti, nipote di Angelo, che hanno voluto dare alla regata una identità eco-sostenibile optando per il mondo della vela e per un'impostazione 'plasticfree'. La 'Viareggio-Bastia-Viareggio Trofeo Angelo Moratti' è organizzata dal Club Nautico Versilia sotto l'egida della Federazione Italiana Vela. (ANSA).