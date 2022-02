Pisa, la ricerca del Cnr diventa un'opera d'arte

(ANSA) - PISA, 04 FEB - Il Comune di Pisa ospiterà fino al 7 marzo nell'atrio di Palazzo Civico l'installazione realizzata dal Visual Computing Lab dell'Istituto di scienza e tecnologie dell'informazione del Cnr pisano, FlexMaps Pavilion, che coniuga innovazione tecnologica e creatività artistica in modo innovativo. Si tratta di una struttura in legno di tipo bending-active, ottenuta tramite una tecnica rivoluzionaria di progettazione computazionale sviluppata al Cnr e che è stata esposta nel 2021 alla 17/a Mostra internazionale di architettura della Biennale di Venezia all'interno di Padiglione Italia, curato da Alessandro Melis.

"Pisa - sottolinea l'assessore alla cultura, Pierpaolo Magnani - si distingue per le enormi potenzialità in campo di innovazione tecnologica e questa è un'occasione importante per dare valore al lavoro che svolgono i tanti giovani ricercatori che qui vivono e si formano. Compito delle istituzioni è dare spazio, opportunità e investire sulle nostre eccellenze perché possano creare qui le loro opere". "La struttura - spiega Paolo Cignoni, direttore del laboratorio Visual Computing - mostra come, grazie al geometry processing, sia possibile creare sinergie tra diverse discipline come l'architettura, la progettazione strutturale e la fabbricazione digitale. La forma e i dettagli della struttura sono infatti il prodotto di un processo automatico di ottimizzazione geometrico-matematica sviluppato nel nostro laboratorio e le componenti dell'installazione architettonica-artistica sono realizzate fresando tramite delle macchine a controllo numerico dei pannelli in legno compensato con delle strutture a spirale (determinate da un algoritmo di computational design che ne ottimizza la geometria di ciascuna), che consentono di controllare puntualmente la flessibilità degli stessi. Una volta piegati e assemblati, l'insieme dei pannelli si concretizza in una struttura con la forma desiderata". (ANSA).