Fotografia: sguardo d'autore dentro mondo del lavoro

(ANSA) - FIRENZE, 04 FEB - Riapre al pubblico la Fondazione studio Marangoni di Firenze, da oltre 30 anni leader in Italia e in Europa nella divulgazione della cultura fotografica. Due le mostre ospitate: 'Work Place", dove Edoardo Delille e Edward Rozzo offrono il loro sguardo d'autore dentro il mondo del lavoro, esplorando il 'lato umano' delle aziende e 'Documentaria', esposizione degli studenti del corso tenuto dal collettivo di fotografi documentaristi Terraproject.

In 'Work Place', Edoardo Delille e Edward Rozzo raccontano i valori che stanno alla base di qualsiasi economia. Delille, dopo il diploma alla Fondazione Studio Marangoni, è diventato un fotografo esperto di reportage e corporate, come emerge dalle sue collaborazioni con molte riviste come: Guardian, Le Monde, Newsweek, Die Zeit, Geo, Wired USA, Wired UK, Stern e molte altre. La sua ricerca estetica spazia dal concetto di confine nei paesi del Medio Oriente, all'attività di ritrattista per riviste internazionali, fino alla realizzazione di corporate per grandi aziende. Rozzo, bachelor of fine arts in fotografia contemporanea alla Rhode island school of design, ha trent'anni di esperienza come corporate photographer per le grandi multinazionali come Ibm, Dow Chemical, Gruppo Fiat, Gruppo Agusta. Dopo la cattedra presso l'Accademia di Belle Arti di Bergamo, l'Istituto europeo di Design di Milano e il Centro Ibm Arthur Watson, è diventato academic fellow presso l'Università Bocconi e visiting professor presso Milano Fashion Institute e PoliDesign del Politecnico di Milano. Oggi, oltre al suo interesse nei film projects, nello storytelling e nel cross-platform media, è collaboratore e insegnante della Fondazione.

'Documentaria' è interamente dedicata ai progetti portati avanti dagli studenti del corso tenuto dal collettivo di fotografi documentaristi Terraproject: ognuno ha scelto di raccontare una storia e l'ha portata avanti fino alla selezione finale che sarà in mostra. (ANSA).