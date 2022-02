Commisso truccato da Joker, denunciato tifoso 55enne

(ANSA) - FIRENZE, 04 FEB - Un tifoso viola di 55 anni è stato denunciato dalla Digos in relazione al manifesto affisso lo scorso 27 gennaio sul Ponte Vecchio nel quale il presidente della Fiorentina Rocco Commisso era ritratto truccato da Joker.

Deturpamento aggravato e diffamazione i reati contestati all'uomo.

Il manifesto, rimosso dagli agenti della polizia municipale, era stato sequestrato dalla polizia che ha avviato le indagini per risalire all'autore. La Digos ha visionato, spiega la questura, migliaia di fotogrammi dell'impianto di videosorveglianza cittadino, partendo proprio dalle immagini che riprendono l'affissione su Ponte Vecchio dove è ben visibile all'opera una figura maschile con cappello e mascherina. La squadra tifoseria della Digos ha ricostruito a ritroso, sempre con le telecamere cittadine, tutto il percorso a piedi e in scooter della persona che materialmente avrebbe affisso la gigantografia. Sulla base degli elementi raccolti, è stato individuato il 55enne poi denunciato per deturpamento aggravato e diffamazione. Non si escludono, si spiega dalla polizia, ulteriori sviluppi. (ANSA).