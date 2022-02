Mps: approfondimenti su conti, domani riunione sindaci

(ANSA) - MILANO, 03 FEB - Attesa per Mps in vista del consiglio di lunedì, quando verrà discussa la posizione dell'ad, Guido Bastianini, 'sfiduciato' dal Mef e sulle cui deleghe il consiglio potrebbe andare alla conta. All'interno della banca si stanno approfondendo alcune poste one-off che potrebbero impattare sul bilancio, che si sarebbe dovuto chiudere con un utile attorno ai 300 milioni. Sul Monte inoltre, avrebbe acceso un faro la Consob chiedendo al collegio sindacale, già attivo sulla questione, di riunirsi domani.

Intanto la Commissione Ue non fa "assolutamente alcun commento, secondo la nostra prassi abituale" sulle voci di stampa secondo cui avrebbe chiesto discontinuità al vertice di Mps. E' quanto ha affermato una portavoce nel punto stampa quotidiano, interpellata anche sulle ricostruzioni secondo cui la Ue troverebbe 'troppo leggero' il piano di Mps. (ANSA).