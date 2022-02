Via obbligo vaccini over 50,in Toscana nessuna corsa prenotarsi

(ANSA) - FIRENZE, 01 FEB - Nessun picco di prenotazioni per la prima dose di vaccino anti Covid da parte degli over 50 toscani nel giorno in cui è scattato per loro l'obbligo vaccinale. Nelle giornata di oggi, fa sapere la Regione, sono 118 le nuove prenotazioni e dal 24 gennaio coloro che hanno deciso di mettersi in regola sono 1.237. Secondo quanto reso noto ieri dal presidente della Regione Eugenio Giani sono circa 93.000 gli over 50 toscani non ancora vaccinati.

Il picco di nuove prenotazioni era stato, invece, registrato dal portare regionale nella settimana dal 10 al 17 gennaio, ovvero subito dopo l'annuncio da parte del Governo dell'introduzione dell'obbligo per tutti coloro che hanno compiuto i 50 anni: in quei giorni le prenotazioni avevano superato quota 6mila. (ANSA).