Intitolata via Sassoli vicino a Università europea a Firenze

(ANSA) - FIRENZE, 01 FEB - Sarà intitolata al giornalista e presidente del Parlamento europeo David Sassoli una strada di Firenze vicino all'Università europea, nell'ultimo tratto di via di San Domenico da via della Piazzuola, al confine con il comune di Fiesole. Lo ha deciso il Comune. Adesso l'iter prevede la richiesta di una deroga alla prefettura visto che l'intitolazione di una strada viene fatta 10 anni dopo la morte.

"Abbiamo approvato in giunta la delibera per intitolare una strada a David Sassoli. Gioia e orgoglio per questa decisione.

Firenze legherà per sempre una parte di sé a questo grande uomo", ha affermato il sindaco Dario Nardella. "Contiamo - ha dichiarato l'assessore alla toponomastica Alessandro Martini - di arrivare in tempi rapidi all'intitolazione a Sassoli di un luogo che è significativo". (ANSA).