Covid, il punto in Toscana

(ANSA) - FIRENZE, 01 FEB - La Toscana registra oggi il doppio dei casi di Covid rispetto a ieri: sono 9.877 contro 4.109. Ma sono più che raddoppiati anche i test effettuati, passati da 31.951 a 85.181. Risultato il tasso di positività è sceso all'11,6 %: ieri era al 12,86. Purtroppo si registrano altri 24 decessi tra i pazienti Covid. I ricoverati sono pressocchè stabili: 1.478, uno in più rispetto a ieri. Per Fabio Voller, coordinatore dell'osservatorio di epidemiologia dell'Agenzia regionale di sanità della Toscana, "un inizio di discesa forte ora si vede, si vede in modo sempre più chiaro nei numeri, si vedrà bene nel corso di febbraio, e con marzo credo che questa fase emergenziale legata all'andamento della pandemia sarà sicuramente superata".

"Ovviamente questo permetterà di cominciare a ristrutturare una vita più normale - ha aggiunto Voller - sperando che non si affacci nessuna nuova variante, perché essenzialmente è quello che già pensavamo usciti dalla Delta, ma poi è uscita questa variante Omicron molto diffusiva, e che è stata somigliante al raffreddore per la sua capacità di diffusione, quindi speriamo che con marzo ci siano momenti più tranquilli per tutti".

Intanto in Toscana, con il via da oggi dell'obbligo del vaccino per gli over 50, non si è registrata alcuna corsa a prenotarsi. La Regione fa sapere che sono state 118 le nuove prenotazioni e dal 24 gennaio coloro che hanno deciso di mettersi in regola sono 1.237. Il picco di nuove prenotazioni era stato, invece, registrato dal portale regionale nella settimana dal 10 al 17 gennaio, ovvero subito dopo l'annuncio da parte del Governo dell'introduzione dell'obbligo: in quei giorni le prenotazioni avevano superato quota 6mila. Secondo quanto reso noto ieri dal presidente della Regione Eugenio Giani sono circa 93.000 gli over 50 toscani non ancora vaccinati. (ANSA).