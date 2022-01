Capitale cultura 2024, tra 10 finaliste Viareggio e Grosseto

(ANSA) - ROMA, 31 GEN - Ci sono anche Viareggio e Grosseto tra le 10 città finalister per l'edizione 2024 della Capitale italiana della cultura. E' stato il ministero della Cultura a rendere noto l'elenco: le città selezionate saranno audite in video-conferenza, il prossimo 3 e 4 marzo, da parte della giuria presieduta da Silvia Calandrelli che dovrà poi indicare al ministro Dario Franceschini la candidatura ritenuta più idonea. Negli anni il titolo di Capitale della cultura è stato assegnato alle Città di Cagliari, Lecce, Perugia, Ravenna e Siena nel 2015; Mantova nel 2016; Pistoia nel 2017, Palermo nel 2018, Parma nel 2020 e nel 2021, Procida è la capitale del 2022, Bergamo e Brescia saranno le capitali nel 2023.

Queste le 10 città finaliste che si contendono il titolo di Capitale della cultura per il 2024: Ascoli Piceno; Chioggia (Venezia); Grosseto; Mesagne (Brindisi); Pesaro; Sestri Levante con il Tigullio (Genova); Siracusa; Unione dei Comuni Paestum-Alto Cilento (Salerno); Viareggio (Lucca); Vicenza.

