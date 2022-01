Incendi: fiamme distruggono casa in Lucchesia, grave donna

(ANSA) - PESCAGLIA, 30 GEN - Un violento incendio divampato durante la notte ha semidistrutto un'abitazione a Pascoso, nel comune di Pescaglia (Lucca). Una donna di 51 anni, che si trovava nella casa, ha riportato gravi ustioni ed è stata trasportata al centro grandi ustionati di Genova. Conseguenze più lievi per il compagno, che si trovava con lei, che è stato comunque trasferito all'ospedale San Luca di Lucca.

Tra le prime ipotesi avanzate dai soccorritori quella che le fiamme possano essere scaturite dal caminetto ma gli accertamenti sono ancora in corso. I due sono stati sorpresi dall'incendio mentre stavano dormendo. Per domare il rogo sono intervenuti i vigili del fuoco di Lucca, supportati da quelli di Castelnuovo, Viareggio e Pietrasanta. Sul posto, oltre ai mezzi del 118, i carabinieri di Piegaio ed il sindaco di Pescaglia Andrea Bonfanti. Le fiamme hanno lambito anche una abitazione vicina.