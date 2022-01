Covid: in Toscana altri 22 morti

(ANSA) - FIRENZE, 30 GEN - Altri 22 morti per Covid si registrano in Toscana in un giorno: si tratta di 11 uomini e 11 donne con un'età media di 83,1 anni e che portano a 8.236 il totale dei deceduti dall'inizio dell'epidemia. I nuovi decessi sono stati nove a Firenze, due a Prato, due a Pistoia, uno a Lucca, tre a Pisa, uno a Livorno, uno a Arezzo, tre a Grosseto.

Gli 8.404 casi delle 24 ore portano a 735.197 i positivi totali (I nuovi casi sono l'1,2% in più rispetto al totale del giorno prima). I guariti crescono del 2,3% e raggiungono quota 570.550 (77,6% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 19.410 tamponi molecolari e 46.248 tamponi antigenici rapidi, di questi il 12,8% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono 156.411, -2,9% rispetto a ieri. I ricoverati sono 1.426 (35 in meno rispetto a ieri), di cui 111 in terapia intensiva (2 in più). Questi i dati diffusi dalla Regione.

L'età media dei casi odierni è di 34 anni circa: il 33% ha meno di 20 anni, il 21% tra 20 e 39 anni, il 30% tra 40 e 59 anni, il 12% tra 60 e 79 anni, il 4% ha 80 anni o più. Riguardo alle singole province Firenze registra 2.327 casi in più rispetto a ieri, Prato 634, Pistoia 705, Massa 351, Lucca 903, Pisa 898, Livorno 942, Arezzo 749, Siena 486, Grosseto 409.

Complessivamente, 154.985 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi (4.647 in meno rispetto a ieri, meno 2,9%).

Sono 62.310 (200 in meno rispetto a ieri, meno 0,3%) le persone, anch'esse isolate, in sorveglianza attiva perché hanno avuto contatti con persone contagiate. (ANSA).