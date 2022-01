Svastica e vandalismi in struttura comunale nel Fiorentino

(ANSA) - CALENZANO (FIRENZE), 27 GEN - Porte rotte, controsoffitti divelti, intonaci sparsi in terra e scritte sui muri con la penna, tra le quali spunta anche una svastica. Sono alcuni dei danni che i tecnici del Comune di Calenzano (Firenze) hanno scoperto ieri durante un sopralluogo nell'ex-centro giovani di via Petrarca. La struttura è stata da poco ristrutturata, spiega una nota, e il sopralluogo era stato organizzato proprio per pianificare gli ultimi lavori prima dell'apertura dell'edificio, dove sorgerà l'Officina civica, uno spazio culturale polivalente collegato alla biblioteca.

"Condanniamo con forza questo gesto - ha commentato il sindaco Riccardo Prestini -. Abbiamo sporto denuncia e sono in corso le indagini ma, viste le modalità, ipotizziamo si tratti di un atto con pura finalità distruttiva. Anche se non c'è stato un vero e proprio intento politico, vedere una svastica accanto a disegni ironici di altro tipo, deve far riflettere. Il fatto che si trovi scherzoso disegnare una svastica, non lo rende meno grave. Anzi. Sono notizie che non vorremmo dare, soprattutto nel giorno della memoria".

Le indagini sono in corso. Verranno analizzate le immagini delle telecamere di videosorveglianza e gli altri indizi lasciati dai vandali. (ANSA).