Musei: Galleria Accademia, pala Foschi in prestito Usa

(ANSA) - FIRENZE, 27 GEN - La grande pala d'altare La Sacra Famiglia con San Giovannino del pittore fiorentino Pier Francesco Foschi, custodita dalla Galleria dell'Accademia di Firenze, è in partenza per essere esposta al Georgia museum of Art negli Stati Uniti, nell'ambito della rassegna 'Bellezza e Ricchezza'. Lo fa sapere il museo fiorentino.

La rassegna, dedicata Foschi (1502-1567), sarà inaugurata il 29 gennaio e resterà aperta al pubblico fino al 24 aprile 2022.

Dopo gli Stati Uniti la mostra arriverà anche in Italia, a fine novembre, dove sarà ospitata proprio aalla Galleria dell'Accademia.

"Il prestito di importanti capolavori della Galleria richiesti per arricchire grandi esposizioni come Bellezza e Ricchezza al Georgia museum of Art è motivo di orgoglio - commenta il direttore della Galleria dell'Accademia Cecilie Hollberg - a conferma della proficua collaborazione della Galleria con prestigiose istituzioni europee e internazionali.

Dopo il prestito, nei mesi scorsi, di due Botticelli, la Pala del Trebbio al Musée Jacquemart-André di Parigi e la Madonna col Bambino Giovanni Battista e due angeli al Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum di Innsbruck, che in questi giorni stanno tornando in Galleria, è la volta de La Sacra Famiglia con San Giovannino di Pier Francesco Foschi a cui la Galleria darà il giusto riconoscimento con una grande mostra prevista alla fine del 2022". (ANSA).