In Toscana niente prenotazione per vaccini a fascia 5-11 anni

(ANSA) - FIRENZE, 27 GEN - Open day, ovvero accesso al vaccino senza prenotazione, per i bambini toscani tra i 5 e gli 11 anni: da oggi 27 gennaio, fa sapere la Regione, e per le prossime settimane si intensifica la proposta vaccinale anti-Covid con l'accesso libero alla somministrazione con ampie finestre orarie per agevolare le famiglie. In alternativa, è sempre possibile prenotare attraverso il portale regionale.

Fino al 28 febbraio, aggiunge la Regione, sono disponibili 60.950 posti complessivi: 22.676 nell'area vasta centro, 19.423 nella sud est e 18.851 nella nord ovest. La copertura vaccinale nella fascia di età 5-11 risulta pari al 28,87%. Per quanto riguarda l'Asl centro, domenica 30 gennaio sarà possibile recarsi, senza prenotazione, nei punti vaccinali di Firenze (Mandela forum, ore 9-18), Prato (Pegaso 2, ore 9-19), Pistoia (Ceppo, ore 8-20) e Empoli (Sesa, ore 8-19). Nel territorio dell'Asl nord ovest, l'accesso libero è previsto nell'hub vaccinale del Terminetto a Viareggio (Lucca); nella sede vaccinale di Fornaci di Barga (Lucca) e presso l'Ex ospedale di Campo di Marte di Lucca. Nella provincia di Livorno, è previsto l'accesso libero al Modigliani forum, all'ospedale di Piombino e dal 31 gennaio alla sede vaccinale dell'ospedale di Cecina. Nel territorio di Pisa, il vaccino senza prenotazione è possibile nell'hub vaccinale Croce rossa di Ospedaletto, a Pontedera nel dipartimento della prevenzione, nel dipartimento della prevenzione a Volterra, nel distretto sanitario di Pomarance e all'ospedale di Pontedera. Open day anche a Massa Carrara, alla Casa della salute di Massa, mentre la sede di Pontremoli sarà aperta da febbraio. Nel territorio dell'Asl sud est, è prevista la vaccinazione senza prenotazione il 29 e 30 gennaio al centro vaccinale del Foro Boario a San Sepolcro (Arezzo), all'hub di Braccagni (Grosseto), a Siena nell'asilo nido in strada di Renaccio e nel poliambulatorio la Fabbrichina di Colle Val d'Elsa. Infine open day anche il 6 febbraio, con orario 9-18, al vaccination center del Meyer. (ANSA).