Covid: in Toscana 12.357 nuovi casi, tasso al 17,07%

(ANSA) - FIRENZE, 27 GEN - I nuovi casi di Coronavirus registrati in Toscana nelle 24 ore sono 12.357 su 72.375 test di cui 20.715 tamponi molecolari e 51.660 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 17,07% (76,0% sulle prime diagnosi). E' quanto reso noto sui social dal presidente della Regione Eugenio Giani.

Rispetto a ieri il numero dei contagi giornalieri è più alto (erano 10.535) così come il numero dei test effettuati (erano 65.769). In salita anche il tasso (era 16,02%). (ANSA).