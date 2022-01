Covid: in Toscana tanti decessi, 42 in 24 ore

(ANSA) - FIRENZE, 26 GEN - Non si arresta la crescita dei decessi in Toscana tra i pazienti Covid: nelle ultime 24 ore sono stati 42, mai così tanti dal 2020: nel 2021 registrati 41 il 7 e il 19 aprile. Il totale delle vittime complessive sale così a 8.127. L'età media dei pazienti deceduti è di 84,4 anni, relativamente alla provincia di residenza 12 sono di Firenze, 5 di Pistoia, 2 di Massa Carrara, 11 di Lucca, 1 a Pisa, 7 a Livorno, 3 di Siena, 1 a Grosseto.

Sono invece in 694.195 i casi di positività al Coronavirus, 10.535 in più rispetto a ieri (3.808 confermati con tampone molecolare e 6.727 da test rapido antigenico). I nuovi casi hanno un'età media di circa 36 anni: 30% ha meno di 20 anni, 22% tra 20 e 39 anni, 32% tra 40 e 59 anni, 12% tra 60 e 79 anni, 4% ha 80 anni o più. I ricoverati sono 1.491, 5 in più rispetto a ieri, di cui 122 in terapia intensiva (3 in meno).

I guariti crescono del 2,4% e raggiungono quota 509.150 (73,3% dei casi totali). Gli attualmente positivi sono oggi 176.918, -0,9% rispetto a ieri. Complessivamente, 175.427 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi (1.640 in meno rispetto a ieri, meno 0,9%). Sono 59.787 (1.897 in più rispetto a ieri, più 3,3%) le persone, anch'esse isolate, perchè contatti di contagiati.

Riguardo alle singole province Firenze registra 3.279 casi in più rispetto a ieri, Prato 813, Pistoia 878, Massa Carrara 424, Lucca 1.065, Pisa 1.189, Livorno 1.119, Arezzo 763, Siena 482, Grosseto 523. (ANSA).