Covid, il punto in Toscana

(ANSA) - FIRENZE, 26 GEN - Scende nel complesso il numero dei contagi giornalieri in Toscana dove erò non si arresta la crescita dei decessi: nelle ultime 24 ore sono stati ben 42, età media 84,4 anni, un numero che non si registra dal 2020. L'anno scorso infatti il 'recor' era stato di 41 morti tra i pazienti Covid. Il totale delle vittime complessive sale così a 8.127.

Sono invece 10.535 i nuovi casi nelle ultime 24 ore, età mediai 36 anni circa, che portano il totale a 694.195 contagi complessivi. I contagi quindi scendono rispetto al giorno precedente - ieri erano stati 13.810 - a fronte comunque di un numero decisamente inferiore di test: 65.769 quelli effettuati test. Sale invece il tasso di positività: è al 16,02% (73,8% sulle prime diagnosi) contro il 14,59% (77,3% sulle prime diagnosi).

Non calano i ricoveri: sono 1.491, 5 in più rispetto a ieri, di cui 122 in terapia intensiva, in questo caso 3 in meno.

Effettuato intanto in Toscana il primo trapianto di rene da donatore positivo al Covid. Lo rende noto l'Aou senese spiegando che l'intervento ha segnato la ripartenza dell'attività del Centro trapianti di rene dell'Azienda ospedaliero-universitaria di Siena. Applicato il protocollo previsto dal Centro nazionale trapianti per i donatori positivi, che indica particolari requisiti necessari per il ricevente, tra cui aver fatto la terza dose del vaccino e avere un alto quantitativo di anticorpi contro il Covid proprio grazie alla copertura vaccinale. (ANSA).