Investita a Firenze, muore 73enne

(ANSA) - FIRENZE, 24 GEN - Una donna di 73 anni è morta dopo essere stata investita questa mattina da un mezzo adibito al trasporto sangue, a Firenze, in viale Etruria. Secondo quanto riferito, l'incidente è avvenuto all'altezza di un attraversamento pedonale regolato da semaforo. Il conducente del mezzo, che viaggiava in direzione della superstrada Firenze-Pisa-Livorno, si è subito fermato per prestare soccorso.

Vani i tentativi di rianimare la donna da parte dei sanitari del 118. Sul posto per i rilievi la polizia municipale. (ANSA).