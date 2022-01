Covid, il punto in Toscana

(ANSA) - FIRENZE, 24 GEN - Si sono dimezzati i casi di Covid nelle ultime 24 ore in Toscana a fronte di un numero di tamponi pari a circa la metà di quelli conteggiati nel precedente report. resta invariato invece il tasso di positività.

In particolare la Toscana ha registrato 5.603 nuovi casi di Coronavirus su 34.405 test di cui 16.075 tamponi molecolari e 18.330 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 16,29% (53,4% sulle prime diagnosi). Ieri i contagi erano stati 10.904 a fronte di 66.311 test e un tasso di positività al 16,44%.

Non cala invece il numero dei decessi giornalieri: altri 25 decessi nelle ultime 24 ore. In aumento poi i ricoveri: sono 1.478, 24 in più rispetto a ieri, di cui 125 in terapia intensiva, più 4.. (ANSA).