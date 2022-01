In Toscana ancora tanti decessi tra pazienti Covid, altri 26

(ANSA) - FIRENZE, 23 GEN - In Toscana sono 664.247 i casi di positività al Coronavirus, 10.904 in più rispetto a ieri (4.363 confermati con tampone molecolare e 6.541 da test rapido antigenico). I nuovi casi hanno un'età media di 36 anni circa, con il 30% di contagiati giovanissimi, con meno di 20 anni, mentre un altro 22% ha tra 20 e 39 anni, il 33% tra 40 e 59 anni, l'11% tra 60 e 79 anni, il 4% ha 80 anni o più. Purtroppo sono ancora tanti i decessi tra i pazienti Covid: nelle ultime 24 ore ce ne sono stai altri 26 -metà uomini, metà donne, età media 83,5 anni circa, residenti nelle province di Firenze (8), Prato (1), Pistoia (2), Lucca (3), Pisa (7), Livorno (3), Siena (2) - che portano il totale a 8.033. In calo invece i ricoveri: oggi sono 1.454, 21 in meno rispetto a ieri, di cui 121 in terapia intensiva, 1 in meno. Questi alcuni dati diffusi dalla Regione.

I guariti crescono del 2,2% e raggiungono quota 476.816 (71,8% dei casi totali). Gli attualmente positivi sono oggi 179.398, +0,4% rispetto a ieri. Complessivamente, 177.944 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi (705 in più rispetto a ieri, più 0,4%). Sono 53.351 (2.434 in più rispetto a ieri, più 4,8%) le persone, anch'esse isolate, in sorveglianza attiva perché hanno avuto contatti con persone contagiate.

Riguardo alle singole province quella di Firenze registra 3.254 casi in più rispetto a ieri che le fanno superare i 200.000 casi complessivi da inizio pandemia: oggi ne conta 200.222. In provincia di Prato si registrano 692 casi in più rispetto a ieri, in quella di Pistoia 919, a Massa Carrara 411 in più, in provincia di Lucca 1.104, in quella di Pisa 1.227, in quella di Livorno 1.087, in provincia di Arezzo 968, in quella di Siena 569, in quella di Grosseto 673. (ANSA).