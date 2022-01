Scomparso da giorni a Pisa, ricerche lungo Arno senza esito

(ANSA) - PISA, 22 GEN - Ricerche ancora senza esito a Pisa dove, ormai da lunedì scorso, risulta scomparso un dipendente comunale di 47 anni. L'uomo, che peraltro non ha la patente di guida, è svanito nel nulla dopo le 15 dopo aver regolarmente strisciato il suo badge alla fine del turno di lavoro. La denuncia di scomparsa è stata formalizzata solo 48 ore dopo perché i familiari hanno riferito agli inquirenti che altre volte l'impiegato si era assentato senza avvertire per poi fare ritorno a casa.

Oggi le ricerche, coordinate dalla prefettura nell'ambito del Piano provinciale delle persone scomparse, si sono concentrate lungo le sponde dell'Arno e anche sul fiume con le squadre dei sommozzatori dei vigili del fuoco che per ore hanno scandagliato il fondale lungo il tratto che lambisce la zona denominata Porta a Mare dove gli inquirenti ritengono che l'uomo possa essere andato proprio lunedì. Al momento però non sono stati trovati altri elementi che possano indirizzare le indagini e le ricerche, poi sospese con il sopraggiungere del buio.

Riprenderanno domani. (ANSA).