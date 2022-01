Morto durante stage: blitz a Confindustria Firenze, indagini

(ANSA) - FIRENZE, 22 GEN - Blitz di precari e disoccupati davanti alla sede di Confindustria a Firenze per protestare contro la morte di Lorenzo Parelli, il 18enne impegnato in un programma di alternanza scuola-lavoro deceduto in una fabbrica di Lauzacco (Udine) l'ultimo giorno di stage . Esposti striscioni e cartelli, e intonati slogan, sotto il palazzo di via Valfonda. Tra le scritte, 'La vera emergenza 4 morti sul lavoro al giorno', 'Lorenzo uno di noi', '4 morti sul lavoro al giorno gridano vendetta'.Indagini della Digos di Firenze sul blitz di precari e disoccupati contro la sede di Confindustria, in via Valfonda, per protestare contro la morte di Lorenzo Parelli, il 18enne deceduto in una fabbrica della provincia di Udine nell'ultimo giorno di un programma di alternanza scuola-lavoro. Secondo quanto appreso sono in corso di individuazione sia i partecipanti alla manifestazione, sia tra loro gli autori dell'imbrattamento del portone di ingresso della sede degli industriali, danneggiato con il lancio di un contenitore di vernice rossa. In visione i filmati delle telecamere della zona.