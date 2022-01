Duo violino-piano Repin e Lugansky in tournée in Italia

(ANSA) - REGGIO EMILIA, 20 GEN - La tournée del violinista Vadim Repin e del pianista Nikolai Lugansky, uno dei duo più affiatati della scena musicale internazionale, prosegue in Italia il 22 al Teatro alla Pergola di Firenze per gli Amici della Musica, il 23 al Teatro Valli di Reggio Emilia per la stagione de I Teatri e il 24 all'Auditorium Manzoni di Bologna nel cartellone della Fondazione Musica Insieme. Repin e Lugansky accompagneranno il pubblico in un omaggio a tre grandi maestri, con l'esecuzione di altrettante grandi opere che hanno ridefinito la concezione del duo violino-pianoforte, con le sonate di Ravel, Prokofiev, Bartok e Brahms. In un viaggio che dal culmine della tradizione classica arriva al cuore della scrittura violinistica novecentesca.

Nato in Siberia, Vadim Repin a undici anni ha vinto tutte le categorie del concorso Wienawski, a diciassette è stato il più giovane vincitore di sempre del Concorso Reine Elisabeth di Bruxelles e da allora si è esibito con le orchestre e i direttori più importanti del mondo. Con lui Nikolai Lugansky, moscovita, pianista di straordinaria profondità e versatilità: assieme formano una delle migliori collaborazioni del panorama musicale attuale, con registrazioni e tour che hanno riscosso successo in tutto il mondo. Il programma comprende la Sonata n. 3 in re minore per violino e pianoforte, ultima delle tre scritte da Brahms; la Rapsodia n. 1 per violino e pianoforte, SZ 86 di Bartok; la Sonata n. 1 in fa minore per violino e pianoforte, op. 80 di Prokofiev e la Sonata postuma per violino e pianoforte di Ravel.

