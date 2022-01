Covid, il punto in Toscana

(ANSA) - FIRENZE, 20 GEN - Sono 13.720, età media 35 anni, i nuovi casi di Coronavirus in Toscana dove si registrano altri 24 decessi: 15 uomini e 9 donne con un'età media di 80 anni.

Continua l'aumento dei ricoveri, che salgono a 1.454 (+13), di cui 124 in terapia intensiva (-3). Gli attualmente positivi sono 179.991, +2,1% rispetto a ieri. Dall'inizio dell'epidemia in Toscana sono 628.124 i casi di contagio e 7.949 i decessi.

I nuovi casi sono il 2,2% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono del 2,3% e raggiungono quota 440.184 (70,1% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 22.921 tamponi molecolari e 55.520 tamponi antigenici rapidi, di questi il 17,5% è risultato positivo. Sono invece 18.278 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 75,1% è risultato positivo. Dei 13.720 nuovi positivi odierni il 30% ha meno di 20 anni, il 24% tra 20 e 39 anni, il 31% tra 40 e 59 anni, l'11% tra 60 e 79 anni, e il 4% ha 80 anni o più. Complessivamente, 178.537 persone (+3.619) sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi. Sono 40.843 (+4.191) le persone, anch'esse isolate, in sorveglianza attiva perché hanno avuto contatti con contagiati.

Nel suo report settimanale la Fondazione Gimbe segnala che dal 12 al 18 gennaio in Toscana si registra una performance in peggioramento per i casi attualmente positivi per 100.000 abitanti (4870) e si evidenzia una diminuzione dei nuovi casi (-12,4%) rispetto ai sette giorni precedenti. Sopra soglia di saturazione i posti letto in area medica (26,2%) e in terapia intensiva (23%) occupati da pazienti Covid. La popolazione che ha completato il ciclo vaccinale è pari 82,9% (media Italia 79,6%) a cui aggiungere un ulteriore 3,6% (media Italia 4,1%) solo con prima dose. Il tasso di copertura vaccinale con terza dose è del 71,1% (media Italia 70,8%). La popolazione 5-11 che ha completato il ciclo vaccinale è pari 5% (media Italia 5,2%) a cui aggiungere un ulteriore 19% (media Italia 19,9%) solo con prima dose. (ANSA).