Covid, il punto in Toscana

(ANSA) - FIRENZE, 19 GEN - In Toscana sono 614.404 i casi di positività al Coronavirus, 12.564 in più rispetto a ieri (4.575 confermati con tampone molecolare e 7.989 da test rapido antigenico). I nuovi casi hanno un'età media di circa 36 anni: 29% ha meno di 20 anni, 23% tra 20 e 39 anni, 32% tra 40 e 59 anni, 12% tra 60 e 79 anni, 4% ha 80 anni o più. Purtroppo continuano ad aumentare i decessi: nelle ultime 24 re registrati 33 morti tra i pazienti Covid - 17 uomini e 16 donne con un'età media di 81,8 anni, che portano il totale a 7.925.

In calo invece i ricoveri: sono 1.441, 8 in meno rispetto a ieri, di cui 127 in terapia intensiva, 4 in meno. Questi alcuni dati diffusi dalla Regione. I guariti crescono del 3,9% e raggiungono quota 430.120 (70% dei casi totali). Gli attualmente positivi sono oggi 176.359, -1,9% rispetto a ieri.

Complessivamente, 174.918 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi (3.448 in meno rispetto a ieri, meno 1,9%). Sono 36.652 (6.721 in più rispetto a ieri, più 22,5%) le persone, anch'esse isolate, in sorveglianza attiva perché hanno avuto contatti con persone contagiate. Riguardo alle singole province, Firenze registra 3.585 casi in più rispetto a ieri, Prato 865, Pistoia 1.030, Massa Carrara 567, Lucca 1.223, Pisa 1.501, Livorno 1.340, Arezzo 1.040, Siena 759, Grosseto 654.

Per il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani è importante "per le scuole definire criteri che siano meno rigidi e più flessibili sulla presenza in classe. È inutile avere la presenza diretta, quando bastano due bambini positivi, magari totalmente asintomatici, per costringere tutti alla Dad". Per quanto riguarda la situazione dei contagi in Toscana, Giani ha detto che "la data record è stata quella del 4 gennaio e quindi siamo in fase ancora leggermente, ma tendenzialmente, calante.

Questo comunque ci porta ad essere molto forti e determinati sulle vaccinazioni". Il governatore insiste poi sul superare il sistema dei colori. (ANSA).