Vaccini: Giani,rispondiamo appello Bianchi con hub in scuole

(ANSA) - FIRENZE, 17 GEN - "Stiamo procedendo di comune accordo con l'ufficio scolastico regionale per rispondere all'appello del ministro Patrizio Bianchi, ovvero quello di fare degli hub per i vaccini nelle scuole. Gli hub li faremo, ma solo in qualche scuola perché non tutte hanno gli spazi". Così il presidente della Toscana, Eugenio Giani, che ha fatto visita al camper per i vaccini davanti alla scuola elementare 'Martin Luther King' di via Canova a Firenze.

"L'iniziativa di stamani - ha aggiunto Giani - e il fatto di aver dovuto raddoppiare le dosi previste andandole a riprendere, è la dimostrazione che nella popolazione c'è la consapevolezza di quanto sia importante la vaccinazione nei bimbi di 5-11 anni". (ANSA).