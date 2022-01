Serie A: Venezia-Empoli 1-1

(ANSA) - VENEZIA, 16 GEN - Venezia e Empoli hanno pareggiato 1-1 in una gara della 22/a giornata della Serie A disputata allo stadio Penzo di San'Elena. Toscani in vantaggio nel primo tempo con il polacco Zurkowski e pareggio nella ripresa per i padroni di casa con Okereke. In classifica, l'Empoli è undicesimo con 29 punti, mentre il Venezia è quart'ultimo con 18. (ANSA).