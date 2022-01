Covid, il punto in Toscana

(ANSA) - FIRENZE, 13 GEN - In Toscana sono in calo i contagi giornalieri. I nuovi casi Covid registrati nelle ultime 24 ore, infatti, sono 13.151 su 77.388 test. Il tasso dei nuovi positivi è 16,99% (69,3% sulle prime diagnosi). Rispetto a ieri i contagi giornalieri sono in calo, a fronte di un numero maggiore di tamponi, con un'incidenza di nuovi positivi che scende: nel precedente report i casi erano 13.341 su 72.195 test, con un tasso di positività del 18,48% (69,6% sulle prime diagnosi).

Sono 547.508 i casi di positività, 13.151 in più rispetto a ieri (5.501 confermati con tampone molecolare e 7.650 da test rapido antigenico). Purtroppo si registrano altri 20 decessi - 10 uomini e 10 donne con un'età media di 75,6 anni. I ricoverati salgono a 1.296, 20 in più rispetto a ieri, di cui 123 in terapia intensiva, stabili.

La Regione Toscana ha attivato una nuova procedura per consentire alle farmacie di registrare gli esiti dei tamponi pregressi che non sono stati caricati correttamente sulla piattaforma regionale al momento del test. L'intervento della Regione, si spiega in una nota, fa seguito alle numerose segnalazioni di cittadini che, dopo aver fatto un tampone in farmacia, non hanno trovato il referto sulla piattaforma regionale https://referticovid.sanita.toscana.it. (ANSA).