Calcio: Nardella, la vicenda Vlahovic è offensiva

(ANSA) - FIRENZE, 13 GEN - Il fatto che Dusan Vlahovic, quasi certamente, andrà via dalla Fiorentina "mi fa arrabbiare parecchio. Sono dalla parte del presidente Commisso e della società, contro i procuratori e tutti coloro che avvelenano la passione dei tifosi. La Fiorentina ha fatto bene la sua parte, Vlahovic avrebbe dovuto valutare e accettare certe proposte che pure gli sono state fatte. Invece solo 'niet'. Brutto così, trovo offensiva tutta la vicenda: le storie d'amore nel calcio sembra non crescano più". Lo ha detto il sindaco di Firenze Dario Nardella, in un'intervista a Leggo, che da oggi apre una sezione interamente dedicata a Firenze sul proprio sito leggo.it..

L'entourage dell'attaccante, attuale capocannoniere della serie A, ha reso noto di non voler rinnovare il contratto con la Fiorentina e quindi, a fine stagione, le strade si separeranno.

Nell'intervista Nardella ha parlato anche di Tour de France: "Potrebbe partire - è il sogno del sindaco - proprio da qui, con una tappa speciale Firenze-Bologna". (ANSA).