In Toscana 34 decessi in 24 ore tra pazienti Covid

(ANSA) - FIRENZE, 12 GEN - A fronte di un numero di contagi sulle 24 ore più 'contenuto' rispetto agli altri giorni - 13.341 nuovi casi, età media 38 anni, su 72.195 test, per un totale di 534.357 positivi da inizio pandemia - la Toscana registra nel report odierno ben 34 decessi tra i pazienti Covid.

Si tratta di 19 maschi e 15 donne. età media di 80,5 anni, residenti nelle province di Firenze (11), Prato (2), Pistoia (2), Massa Carrara (1), Lucca (4), Pisa (4), Livorno (5), Siena (3), Grosseto (2).

La Regione Toscana rende inoltre noto che da una verifica effettuata nell'ambito territoriale di Livorno sono stati individuati altri 37 pazienti con Covid deceduti nell'arco di 6 mesi, dal 15 giugno al 6 gennaio, non comunicati. Si tratta di 26 uomini e 11 donne con età media 78,6 anni (residenti 35 nella provincia di Livorno, 1 a Pisa e 1 a Lucca). Il totale dei decessi tra o pazientio Covid in Toscana sale così a 7.755.

In costante aumento anche i ricoveri: complessivamente sono 1.276, 46 in più rispetto a ieri, di cui 123 in terapia intensiva, 1 in più. (ANSA).