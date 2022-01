Covid, il punto in Toscana

(ANSA) - FIRENZE, 05 GEN - Cala il numero dei contagi giornalieri in Toscana, non il tasso di positività nè i ricoveri. I nuovi casi Covid registrati nelle ultime 24 ore sono 16.957 su 67.310 test con un'incidenza del 25,19% (74,6% sulle prime diagnosi): nel precedente report i contagi erano 18.868, mai così tanti da inizio pandemia, su 79.247 test, e con un tasso di nuovi positivi pari al 23,81% (75,1% sulle prime diagnosi). Si registrano poi purtroppo altri 11 decessi mentre i ricoveri si avvicinano a quota mille: sono 961, 54 in più rispetto a ieri. Tra questi 14 sono al pediatrico Meyer di Firenze, nessuno in condizioni critiche. E con l'aumento dei contagi e dei ricoveri anche il Meyer, come altri ospedali toscani, sta ampliando l'area riservata ai pazienti Covid e riducendo, almeno in parte, l'attività ospedaliera programmata.

L'impennata dei casi metta a rischio anche il servizio dei trasporti su gomma: 530 gli autisti di Autolinee toscane malati o in quarantena a causa del Covid. Per questo At parla di "servizio a rischio", preannunciando che il personale sarà concentrato "sulle corse per gli istituti scolastici e pendolari".

Intanto la Regione Toscana ha iniziato a inviare gli sms ai 64mila positivi toscani non ancora tracciati, così come annunciato ieri. "Abbiamo deciso di partire con invii scaglionati per non sovraccaricare il sistema - fa sapere Andrea Belardinelli, direttore del settore sanità digitale della Regione Toscana - ma entro stasera, se non ci sono problemi, li avremo inviati tutti". Il settore sanità digitale della Toscana ha anche modificato l'orario di apertura delle agende per la prenotazione dei tamponi sul portale regionale: da oggi le agende non saranno messe online a mezzanotte, ma ogni giorno alle 15. Attualmente, spiega la Regione, sono ancora circa 10mila i tamponi messi a disposizione sul portale 'prenota tampone', ma nei prossimi giorni saranno incrementati.

Infine da sabato via al nuovo hub ai Fraticini a Firenze: la copertura iniziale sarà di mille dosi al giorno con possibilità di crescere fino a 2000. (ANSA).