Codice giallo per pioggia e temporali in Toscana

(ANSA) - FIRENZE, 04 GEN - Piogge e temporali, con possibili nevicate sopra i 600 metri, sono in arrivo per il 5 gennaio.

Alla luce delle previsioni meteo la sala operativa della protezione civile regionale ha emesso un codice giallo valido dalle 10 alle 18 di domani.

I fenomeni, si spiega dala Regione, si estenderanno, a partire dalla mattinata e dalle zone centro-settentrionali della Toscana, al resto della regione. La perturbazione in arrivo causerà piogge e temporali particolarmente forti, in particolare nelle zone settentrionali e nelle province di Pisa e Livorno.

Alla pioggia si accompagneranno venti forti, previsti per oggi sulla costa, sui crinali e versanti appenninici e per domani con forti raffiche dai quadranti meridionali. I mari saranno mossi, molto mossi fino a localmente agitati al largo nella sera di mercoledì. (ANSA).