Covid: Toscana, sale a 3 giorni visibilità portale tamponi

(ANSA) - FIRENZE, 30 DIC - Si amplia da uno a tre giorni la visibilità delle agende sul portale della Toscana per la prenotazione dei tamponi molecolari di verifica del Covid. Fino a oggi, infatti, chi doveva prenotare un tampone aveva accesso soltanto all'agenda del giorno successivo, ma a partire da oggi avrà a disposizione un arco temporale più lungo e quindi più possibilità di trovare posto. Lo fa sapere la Regione.

Chi entra sul portale per richiedere un tampone, si spiega in una nota, potrà verificare la disponibilità del drive through o del walk through in un arco temporale più largo. La novità, resa necessario dalla crescita esponenziale delle richieste di test, si aggiunge alla recente introduzione sul portale della waiting room, con la quale i cittadini vengono messi in coda e possono conoscere in tempo reale i tempi di attesa per l'accesso al servizio. Sempre per sopperire alla carenza di tamponi, ricorda la Regione, ieri il presidente della Toscana, Eugenio Giani ha annunciato che nei prossimi giorni sarà gradualmente raddoppiata l'offerta giornaliera di tamponi molecolari che passeranno da oltre 9.000 a 20.000. A questi si aggiungerà una disponibilità quotidiana di ulteriori 25.000 test antigenici rapidi messi a disposizione di medici, mondo del volontariato, farmacie e strutture sanitarie private. (ANSA).