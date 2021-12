COVID, il punto in Toscana

(ANSA) - FIRENZE, 30 DIC - Il Covid raddoppia la sua offensiva in Toscana con 15.830 nuovi contagiati in un solo giorno, il doppio del giorno precedente e oltre 20 volte i rilevamenti prima di Natale. E' l'effetto esponenziale della variante Omicron ma anche dell'ordinanza con cui il presidente Eugenio Giani ha stabilito che la positività al test antigenico (il tampone rapido) è di per sé sufficiente a considerare positiva al Covid una persona, senza aspettare il riscontro del tampone molecolare. Numeri alti, frutto anche di un massiccio ricorso ai test rapidi negli ultimi dieci giorni da parte della popolazione (ieri nuovo picco di 70.000). Numeri che fanno ancora rilanciare la richiesta di obbligo di vaccino: lo hanno detto di nuovo i medici di Firenze con il loro Ordine e lo ha ribadito anche il sindaco Dario Nardella, nonostante che le percentuali di vaccinati, anche a seconda dose, siano molto elevate. "Il tracciamento è saltato - ha detto Nardella - Rischiamo di trovarci all'inizio del 2022 con numeri impressionanti di casi positivi, l'unico modo per aggredire il contagio è vaccinare tutti. I problemi organizzativi vanno superati, altrimenti l'alternativa è il lockdown per i non vaccinati. Intanto anticipiamo" le nuove misure anche sul super Green pass "all'inizio di gennaio invece che al 10 gennaio".

Il Covid ha colpito anche l'assessore regionale alla Salute, Simone Bezzini, che è risultato positivo a un tampone rapido.

Bezzini e la sua famiglia sono ora in isolamento. L'assessore ha sintomi lievi e sta svolgendo regolarmente il suo lavoro da remoto. Le strutture sanitarie sono sotto scacco. Tra queste, a Siena l'ospedale Santa Maria alle Scotte annuncia che nei prossimi giorni saranno riorganizzate e rimodulate alcune attività assistenziali per fronteggiare l'emergenza che ha causato più assenze tra i sanitari, contagiati o in quarantena, e un aumento dei ricoveri. Nella regione si cancellano eventi di Capodanno e si ripetono gli inviti alla prudenza. A Grosseto però in un circolo sono state trovate centinaia di persone senza rispettare la distanza, anche a ballare, senza osservare le norme: sono fioccate pesanti multe da Gdf e polizia. (ANSA).