Musica: concerto fine anno con Mehta a teatro Maggio Firenze

(ANSA) - FIRENZE, 29 DIC - Il Teatro del Maggio musicale fiorentino saluta il 2021 con un appuntamento sinfonico diretto da Zubin Mehta per concludere l'anno con due sinfonie di Ludwig van Beethoven. Il concerto è in programma il 31 dicembre alle 18 nella sala grande.

Al fianco di Mehta ci sarà un cast composto dal soprano Mandy Fredrich, il mezzosoprano Marie-Claude Chappuis, il tenore AJ Glueckert e il basso Franz-Josef Selig. In programma la Sinfonia n.8 in fa maggiore op.93 e la Sinfonia n.9 in re minore op.125 per soli, coro e orchestra.

Il concerto, ricorda il Teatro in una nota, chiude un 2021 complesso, ma ricco di soddisfazioni in cui la produzione lirica e sinfonica non ha praticamente conosciuto soste: tutti gli appuntamenti previsti nel cartellone del 2021 sono stati realizzati, anche se all'inizio a porte chiuse e trasmessi sulle piattaforme digitali. Dal 26 aprile 2021, poi, il Maggio è stata la prima Fondazione lirico sinfonica ad aprire al pubblico quando Daniele Gatti, nominato direttore principale, ha inaugurato l'83/a edizione del Festival con il concerto sinfonico dedicato a Igor Stravinskij. Il giorno dopo, il 27, la prima opera con il pubblico (500 persone la capienza concessa) Adriana Lecouvreur di Francesco Cilea con Daniel Harding sul podio. Da ricordare anche le tournée che hanno visto l'orchestra e il coro del Maggio a Salisburgo, Budapest, Atene, Amburgo, Linz, Vienna, fino a Dubai per l'Expo. Il Teatro, si ricorda, ha anche proposto concerti a Massa, Arezzo, Grosseto e gli eventi del Maggio Metropolitano. Infine, l'apertura del nuovo Auditorium 'Zubin Mehta' alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, a dieci anni esatti dall'inaugurazione del nuovo Teatro. (ANSA).