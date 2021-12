Crolla palazzina nel Pistoiese, vigili del fuoco: 'Residenti usciti'

Crollo di una palazzina a Pieve a Nievole (Pistoia) intorno alle 5:45. Secondo quanto spiegato dai vigili del fuoco, intervenuti con il distaccamento di Montecatini e un'autoscala della sede centrale, al loro arrivo i residenti erano fuori dall'abitazione apparentemente illesi: sono stati comunque affidati alle cure del personale sanitario.

Sul posto anche una squadra del nucleo cinofili dei vigili del Fuoco per scongiurare l'ipotesi di altre persone all'interno dell'immobile: non risultano al momento dispersi secondo quanto appreso. Intervenute anche due pattuglie dei carabinieri. Le cause del crollo sono in corso di accertamento.

Hanno riportato solo lievi ferite i due occupanti della palazzina di due piani che è crollata a Pieve a Nievole (Pistoia). Tra le cause dell'incidente i vigili del fuoco non escludono una fuga di gas gpl. Le persone coinvolte sono madre e figlio, rispettivamente di 90 e 52 anni, che al momento del crollo si trovavano al piano terra, in cucina, e sono uscite illese all'esterno dell'abitazione: i danni maggiori si sono registrati al tetto e al piano superiore. L'immobile è stato posto sotto sequestro.