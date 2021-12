Covid tra equipaggio, nave Golfo Aranci-Livorno non parte

(ANSA) - GOLFO ARANCI, 29 DIC - La Mega Express Five della Corsica Ferries che sarebbe dovuta partire stasera dal porto di Golfo Aranci, nel Nord Est Sardegna, alla volta di Livorno, non ha lasciato le coste isolane. A impedire la corsa prevista è stata l'accertata positività al Covid di alcuni componenti dell'equipaggio, sulla cui totalità si sta procedendo in questo momento allo screening. I 330 passeggeri e le 113 auto già imbarcate sono stati riprotetti su una nave della Moby in partenza da Olbia alle 22 e stanno regolarmente viaggiando verso la Toscana. (ANSA).