Covid: Regione, raddoppio tamponi e sistema autotracciamento

(ANSA) - FIRENZE, 29 DIC - La Toscana 'straccia' ancora una volta il record dei contagi: nelle ultime 24 ore ne registrata 7.304 su 56.064 test, con un tasso dei nuovi positivi che schizza al 13,03%. Ieri erano stati 4.453 su 57.458 test, con un'incidenza di positivi del 7,75%. In una settimana i casi sono più che triplicati. Una diffusione di contagi che sta tra l'altro mettendo a rischio il servizio bus regionale: sono circa 400 gli autisti in malattia.

Di fronte a questa nuova impennata e per far fronte al forte aumento delle richieste di tamponi la Regione ha intanto deciso che raddoppierà i tamponi molecolari, arrivando a circa 20mila disponibili ogni giorno sul sito regionale 'Prenota tampone' (oggi erano 9.500) e metterà a disposizione ogni giorno altri 25mila test antigenici rapidi. Intanto, a tutela di ospiti e personale, una nuova circolare inviata alle Aziende sanitarie dalla direzione sanità, welfare e coesione sociale della Regione Toscana, dispone che sia vietato l'accesso nelle strutture sanitarie, a visitatori e parenti salvo situazioni di particolare fragilità. L'accesso, qualora autorizzato, potrà essere concesso solo chi è in possesso del 'green pass rafforzato' oppure "green pass base" più una certificazione che attesti l'esito negativo di un tampone antigenico rapido o molecolare, eseguito nelle 48 ore precedenti.

La Regione potenzierà anche il tracciamento: sarà aperta, ha annunciato il governatore Eugenio Giani, una nuova centrale al Mandela Forum di Firenze dedicata all'area della Asl Toscana centro, e sarà aumentato il personale sia alla centrale di Arezzo, cui fa riferimento la Toscana sud-est, sia a quella di Carrara per l'area nord ovest.

Inoltre la Regione sta lavorando a un sistema di 'autotracciamento' da parte dei cittadini che potranno segnalare in autonomia i propri contatti stretti. (ANSA).