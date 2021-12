COVID, il punto in Toscana

(ANSA) - FIRENZE, 28 DIC - Ospedali, trasporti, lavoro: col passare delle ore la Toscana è sotto pieno attacco Covid in tutte le sue funzioni vitali, di organizzazione sociale complessa. Tra positivi e persone in quarantena sono 'bloccati' dal Covid (ultimo dato aggiornato) 85.196 abitanti. E le prenotazioni per i tamponi molecolari sono superiori alle disponibilità (il 27 dicembre ci sono state 61.000 richieste contro un'offerta di 9.000 tamponi): anche l'ultima notte l'accesso al portale è stato un successo per un numero di utenti troppo più basso rispetto alle richieste. "C'è una richiesta molto rilevante", ha constatato il governatore Eugenio Giani sul portale prenotatampone "che ha registrato un traffico di oltre 600 persone al minuto". I contagi galoppano e nelle 24 ore fra il 27 e il 28 dicembre c'è stato il picco storico regionale di 4.453 nuovi positivi dall'inizio della pandemia. Tra positivi, quarantene e isolamenti volontari (come quello di Giani da lunedì sera in attesa di riscontro dopo un familiare positivo sospetto), comincia a essere colpito il lavoro. Gli ospedali sono sotto pressione non solo per l'aumento dei ricoveri (ora 600 quelli Covid con 80 persone in intensive, +5,3%) quanto per carenze di personale date le quarantene dei sanitari e i positivi. Il trasporto pubblico su gomma col gestore unico At è preoccupato. "Se i casi di Covid e le quarantene aumenteranno, c'è il ragionevole rischio che sarà molto difficile garantire il servizio al massimo livello quando riapriranno le scuole", ha detto il presidente Gianni Bechelli. Cancellati numerosi treni.

Il Comune di Firenze è tornato a un massiccio uso dello smart working "per l'aumento notevole dei contagi - ha detto il sindaco Nardella -: non c'è una decisione strutturale o strategica ma c'è l'esigenza di evitare di bloccare l'amministrazione". Nardella peraltro teme che "il sistema di tracciamento non regga". Anche altri Comuni adottano provvedimenti di difesa. Siena ha annullato il Capodanno in piazza del Campo, Capalbio (Grosseto) i fuochi pirotecnici, a Prato il sindaco Matteo Biffoni è in quarantena mentre due assessori sono positivi. La Regione protegge di nuovo le Rsa: dal 30 dicembre nuovi criteri di ingresso e uscita. (ANSA).