Maltempo: a Livorno allerta per forti piogge

(ANSA) - LIVORNO, 27 DIC - Forti piogge su Livorno nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 27 dicembre, con particolare intensità sulla zona della Valle Benedetta, dove nel giro di un'ora sono caduti circa 32 millimetri d'acqua: la Protezione civile comunale ha aperto il Centro situazioni e predisposto il piano previsto.

La stessa Protezione civile ha emanato l'allerta telefonica, che invita la cittadinanza a prestare attenzione, evitare gli spostamenti e adottare tutti i comportamenti corretti per i rischi di temporali forti ed idrogeologico, in particolare per le aree in prossimità dei corsi d'acqua. I tecnici della Protezione civile con il volontariato e lo stesso sindaco Luca Salvetti sono sul territorio a monitorare il livello dei corsi d'acqua. (ANSA).