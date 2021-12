Covid: Toscana, 2.843 nuovi casi, tasso cala al 16,11%

(ANSA) - FIRENZE, 27 DIC - I nuovi casi Covid registrati nelle 24 ore in Toscana sono 2.843 su 17.650 tamponi di cui 10.839 tamponi molecolari e 6.811 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 16,11% (47,2% sulle prime diagnosi). Lo riferisce il presidente della Regione Eugenio Giani.

I nuovi positivi giornalieri sono in calo sul giorno precedente ma va evidenziato che il rilevamento riguarda un altro giorno festivo. Ieri i nuovi casi rilevati in prevalenza sulle 24 ore di Natale erano stati 3.075 su 15.616 test di cui 12.073 tamponi molecolari e 3.543 test rapidi, mentre il tasso dei nuovi positivi era più alto, al 19,69%. (ANSA).