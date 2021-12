In Toscana 3.075 casi Covid, tasso positivi schizza al 19%

(ANSA) - FIRENZE, 26 DIC - In Toscana sono 334.283 i casi di positività al Coronavirus, 3.075 in più rispetto a ieri. I nuovi casi hanno un'età media di 36 anni: 22% ha meno di 20 anni, 38% tra 20 e 39 anni, 28% tra 40 e 59 anni, 10% tra 60 e 79 anni, 2% ha 80 anni o più. Eseguiti 12.073 tamponi molecolari e 3.543 tamponi antigenici rapidi, di questi il 19,7% è risultato positivo (il 44,7% per le prime diagnosi). Rispetto a ieri i contagi sono in calo - erano stati 3.438, un record - ma sono stati eseguiti un numero di gran lungo inferiore di tamponi, 15.616 contro 54.292, che ha fatto schizzare il tasso di positività: nel precedente report era di 6,33% (30,5% sulle prime diagnosi). Si registrano anche 3 decessi - 2 uomini e una donna con un'età media di 81,7 anni, residenti in provincia di Firenze, Prato e Livorno - che portano il totale a 7.516 morti.

Su i ricoveri: sono 515, 34 in più rispetto a ieri, di cui 72 in terapia intensiva (stabili). Questi alcuni dati diffusi dalla Regione.

I guariti crescono dello 0,1% e raggiungono quota 296.777 (88,8% dei casi totali). Gli attualmente positivi sono oggi 29.990, +10,2% rispetto a ieri. Complessivamente, 29.475 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi (2.752 in più rispetto a ieri, più 10,3%). Sono 44.917 (852 in meno rispetto a ieri, meno 1,9%) le persone, anch'esse isolate, in sorveglianza attiva perché hanno avuto contatti con persone contagiate.

Riguardo alle singole province Firenze conta 1.041 casi in più rispetto a ieri (complessivamente sono 92.339 da inizio pandemia), Prato 141, Pistoia 112, Massa Carrara 101, Lucca 319, Pisa 422, Livorno 186, Arezzo 412, Siena 221, Grosseto 120.

