Covid: in Toscana altri 3.438 casi, è nuovo record da inizio

(ANSA) - FIRENZE, 25 DIC - I nuovi casi di Coronavirus registrati in Toscana nelle 24 ore sono 3.438 su 54.292 test di cui 18.707 tamponi molecolari e 35.585 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 6,33% (30,5% sulle prime diagnosi). E' quanto riferito sui social dal presidente della Regione Eugenio Giani.

Il dato odierno dei nuovi casi stabilisce un nuovo record dall'inizio della pandemia, fino a ieri infatti il dato più alto si era registrato il 7 novembre 2020 quando i nuovi positivi in 24 ore furono 2.787.

Rispetto a ieri il numero dei nuovi casi è leggermente superiore (erano 3.337), più alto anche il numero dei test effettuati (erano 52.095) mentre il tasso è in discesa (era 6,41%) (ANSA).