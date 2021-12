Covid: in Toscana 3.337 nuovi casi,record da inizio pandemia

(ANSA) - FIRENZE, 24 DIC - I nuovi casi di Coronavirus registrati in Toscana nelle 24 ore sono 3.337 su 52.095 test di cui 18.985 tamponi molecolari e 33.110 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 6,41% (19,0% sulle prime diagnosi). E' quanto reso noto sui social dal presidente della Regione Eugenio Giani.

Si tratta del record dei casi giornalieri da inizio pandemia, il dato più alto si era registrato il 7 novembre 2020 quando i nuovi positivi in 24 ore furono 2.787.

Rispetto a ieri il numero dei nuovi casi è più alto (erano 2.780) a fronte il numero dei test effettuati inferiore (erano 52.779), di conseguenza il tasso dei positivi è in crescita (era 5,27%) (ANSA).